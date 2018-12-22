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История с найденным на помойке в Калуге младенцем получила продолжение 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: Mash
История с найденной на помойке в Калуге новорожденной девочкой получила неожиданное продолжение. 19-летний житель деревни Жилетово, который якобы нашел младенца, оказался его отцом. Мать ребенка — 22-летняя сожительница мужчины — родила его дома, сообщается на сайте областного УМВД.
Вечером 17 декабря в Калуге мужчина обратился в полицию с сообщением, что нашел рядом с мусорными баками младенца. Ребенка передали медикам, обнаружилось, что девочка появилась на свет буквально за несколько часов до этого, состояние ее здоровья оценивалось как удовлетворительное.
В поисках родителей девочки полицейские изучили около 20 записей камер видеонаблюдения в районе, где она была найдена, опрашивали местных жителей. В итоге они пришли к выводу, что молодой человек, который обратился в органы внутренних дел с заявлением об обнаружении младенца, и есть отец ребенка, матерью же является его сожительница. Результаты генетической экспертизы подтвердили родство.
Выяснилось, что женщина не вставала на учет по беременности, а ребенка родила дома. Пара снимала квартиру неподалеку от места происшествия. По словам отца ребенка, он его на земле не оставлял, младенец все время был у него на руках.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).
Комментарии36
Происшествия , Криминал , Общество , МВД , Калуга
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