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В редакцию газеты принесли человеческую голову 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Diario Contraste
Отрезанную человеческую голову оставили у здания мексиканского издания Expreso в городе Сьюдад-Виктория. Об этом сообщает Diario Contraste.
Посылку обнаружили на парковке здания редакции в контейнере для льда. Вместе с ней было письмо с угрозами в адрес работников издания и остальных журналистов города.
На данный момент на месте происшествия работают полицейские и следователи. Личность погибшего попытаются установить судебно-медицинские эксперты.
Отмечается, что в 2012 году с Expreso уже был похожий случай. Тогда злоумышленники взорвали автомобиль на той же парковке, где в четверг, 20 декабря, был обнаружен контейнер.
Согласно подсчетам организации «Репортеры без границ», Мексика входит в пятерку стран по количеству убийств журналистов за 2018 год. При этом страна является единственной из списка, где не происходит вооруженный конфликт.
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Происшествия , Сьюдад-Виктория
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