Предполагаемый насильник дознавательницы сделал первое заявление

Один из подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе , бывший руководитель миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району Павел Яромчук, впервые прокомментировал обвинения в свой адрес.

В письме корреспонденту « Комсомольской правды » Яромчук назвал дело «запутанным» и заявил, что он, как и другие обвиняемые, всегда рассказывали правду.

«Да, действительно, ситуация чересчур запутанная. Но хочу сказать, что не мы ее довели до такого «состояния». Мы всегда говорили то, что происходило на самом деле», — написал Яромчук.

За более подробными комментариями экс-полицейский посоветовал обратиться к своим адвокатам, с которыми они «обговорили этот вопрос».

Ранее адвокаты подозреваемых в изнасиловании полицейских рассказали свою версию произошедшего. По их словам, в предполагаемое время изнасилования в отделе полиции никого из подозреваемых уже не было, а заявление об изнасиловании появилось лишь на следующий день после конфликта девушки-дознавателя с начальником.