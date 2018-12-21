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Предполагаемый насильник дознавательницы сделал первое заявление 

Рамблер 14 часов назад
Один из подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, бывший руководитель миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району Павел Яромчук, впервые прокомментировал обвинения в свой адрес.
В письме корреспонденту «Комсомольской правды» Яромчук назвал дело «запутанным» и заявил, что он, как и другие обвиняемые, всегда рассказывали правду.
«Да, действительно, ситуация чересчур запутанная. Но хочу сказать, что не мы ее довели до такого «состояния». Мы всегда говорили то, что происходило на самом деле», — написал Яромчук.
За более подробными комментариями экс-полицейский посоветовал обратиться к своим адвокатам, с которыми они «обговорили этот вопрос».
Подруга изнасилованной дознавательницы может стать соучастницей
Ранее адвокаты подозреваемых в изнасиловании полицейских рассказали свою версию произошедшего. По их словам, в предполагаемое время изнасилования в отделе полиции никого из подозреваемых уже не было, а заявление об изнасиловании появилось лишь на следующий день после конфликта девушки-дознавателя с начальником.
Напомним, 31 октября по подозрению в изнасиловании задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук. 1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Сейчас все трое находятся под арестом.
Комментарии149
Происшествия , Видео , Эдуард Матвеев , МВД , Комсомольская правда , Башкортостан , Уфа
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