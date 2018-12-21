Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил о задержании россиянина на территории страны по делу о мошенничестве с продуктами. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, речь идет о деле связанном с поставками белорусской мясо-молочной продукции в Россию.
Он также добавил, что в "мошенническую ловушку" попали пять белорусских предприятий.
Конюк подчеркнул, что прокуратура Белоруссии намерена исследовать роль задержанного россиянина в поставках.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии нашли канал поставки санкционной продукции в Россию.