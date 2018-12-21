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В Белоруссии задержали гражданина России 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил о задержании россиянина на территории страны по делу о мошенничестве с продуктами. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, речь идет о деле связанном с поставками белорусской мясо-молочной продукции в Россию.
Он также добавил, что в "мошенническую ловушку" попали пять белорусских предприятий.
Конюк подчеркнул, что прокуратура Белоруссии намерена исследовать роль задержанного россиянина в поставках.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии нашли канал поставки санкционной продукции в Россию.
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