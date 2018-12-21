Драка полицейского и мужчин в метро Москвы попала на видео

В московском метро произошел конфликт между двумя пассажирами и сотрудником полиции. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, кадры опубликованы на сайте телеканала РЕН ТВ

На записи видно, как двое мужчин пытаются не пустить кого-то в вагон метро, выталкивая его из дверей.

Как сообщили в СК РФ, пассажиры выталкивали из вагона сотрудника полиции.

«Жизни и здоровью полицейского ничто не угрожает. На допросе у следователя задержанные дали признательные показания», — говорится в сообщении СК.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанных.