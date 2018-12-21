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В Мали обстреляли российский Ми-8 

Ридус + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Находившийся на стоянке в Мали российский вертолет Ми-8 был обстрелян неизвестными, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
В результате это авиатранспортное средство получило многочисленные повреждения.
Ан-26 с российским экипажем рухнул в Конго
«Выполнять полеты вертолет без специализированного ремонта не сможет», — сказал собеседник агентства.
Отмечается также, что экипаж, состоящий из российских граждан, не пострадал. Пилоты находились в зоне отдыха и под обстрел не попали.
Ранее сообщалось, что три российских пилота погибли при крушении Ан-26 в Конго.
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Происшествия , Армия , Африка , Войска , Другое , Катастрофы , Интерфакс , Мали
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