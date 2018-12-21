В Мали обстреляли российский Ми-8

Находившийся на стоянке в Мали российский вертолет Ми-8 был обстрелян неизвестными, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

В результате это авиатранспортное средство получило многочисленные повреждения.

«Выполнять полеты вертолет без специализированного ремонта не сможет», — сказал собеседник агентства.

Отмечается также, что экипаж, состоящий из российских граждан, не пострадал. Пилоты находились в зоне отдыха и под обстрел не попали.

Ранее сообщалось, что три российских пилота погибли при крушении Ан-26 в Конго.