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Россиянина Александра Винника положили в тюремную больницу в Греции 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Россиянина Александра Винника срочно положили в тюремную больницу в Греции. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу по телефону руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов.
"Александра Винника срочно госпитализировали в тюремную больницу в Греции. Ответить, по каким причинам, не могу. Они мне пока неизвестны", — сказал Мусатов, добавив, что будет выяснять.
Он не исключил, что это может быть связано с проводящейся Винником уже 26-й день голодовкой.
Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос на экстрадицию направила Франция. Верховный суд принял решения о выдаче россиянина сначала в США, затем в Россию. Салоникский суд первой инстанции вынес решение в пользу экстрадиции Винника во Францию, защита подала на этот вердикт апелляцию в Верховный суд, который в среду ее отверг.
Из-за конфликтующих запросов на экстрадицию решение о выдаче Винника, скорее всего, придется принимать министру юстиции или, возможно, руководству Греции.
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Комментарии
Происшествия , Александр Винник , Греция
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