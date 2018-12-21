Россиянина Александра Винника положили в тюремную больницу в Греции

Россиянина Александра Винника срочно положили в тюремную больницу в Греции . Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу по телефону руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов.

"Александра Винника срочно госпитализировали в тюремную больницу в Греции. Ответить, по каким причинам, не могу. Они мне пока неизвестны", — сказал Мусатов, добавив, что будет выяснять.

Он не исключил, что это может быть связано с проводящейся Винником уже 26-й день голодовкой.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос на экстрадицию направила Франция. Верховный суд принял решения о выдаче россиянина сначала в США, затем в Россию. Салоникский суд первой инстанции вынес решение в пользу экстрадиции Винника во Францию, защита подала на этот вердикт апелляцию в Верховный суд, который в среду ее отверг.

Из-за конфликтующих запросов на экстрадицию решение о выдаче Винника, скорее всего, придется принимать министру юстиции или, возможно, руководству Греции.