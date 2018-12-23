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Kurier: перестрелку в Вене устроила черногорская мафия 

Газета.Ru + ещё 43 56 минут назад
Фото: Reuters
Перестрелку в центре Вены устроили представители черногорской мафии, сообщает австрийское издание Kurier.
Как отмечает издание, жертвой стрельбы стал член одного из преступных кланов Владимир Роганович. В 2009 году он был осужден за убийство главы враждебной банды. Пять лет спустя его освободили, но в 2017 он снова был осужден и приговорен к восьми месяцам тюрьмы за подделку документов.
Отмечается, что еще один человек серьезно пострадал, сейчас он находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в ресторане в Вене погиб человек.
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