Kurier: перестрелку в Вене устроила черногорская мафия

Перестрелку в центре Вены устроили представители черногорской мафии, сообщает австрийское издание Kurier.

Как отмечает издание, жертвой стрельбы стал член одного из преступных кланов Владимир Роганович. В 2009 году он был осужден за убийство главы враждебной банды. Пять лет спустя его освободили, но в 2017 он снова был осужден и приговорен к восьми месяцам тюрьмы за подделку документов.

Отмечается, что еще один человек серьезно пострадал, сейчас он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в ресторане в Вене погиб человек.