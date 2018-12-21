Ан-26 с российским экипажем рухнул в Конго

На борту самолета по неподтвержденным данным находились 23 человека, в том числе три пилота из России . Об этом рассказал посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы пилотов наших», — сказал посол.

Самолет принадлежал авиакомпании GomAir. По предварительным данным, судно потерпело крушение в 35 км от столицы ДРК Киншасы.