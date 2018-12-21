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Ан-26 с российским экипажем рухнул в Конго 

Рамблер + ещё 24 1 час назад
В Демократической республике Конго (ДРК) разбился грузовой самолет Ан-26, передает РИА «Новости».
На борту самолета по неподтвержденным данным находились 23 человека, в том числе три пилота из России. Об этом рассказал посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.
«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы пилотов наших», — сказал посол.
Самолет принадлежал авиакомпании GomAir. По предварительным данным, судно потерпело крушение в 35 км от столицы ДРК Киншасы.
По сообщениям AFP, самолет был зафрахтован избирательной комиссией ДРК и доставлял избирательные материалы в город Чикапу. Связь с бортом была потеряна после того, как он вылетел из Чикапу в Киншасу.
Происшествия , Видео , Катастрофы , РИА Новости , France-Presse , Конго
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