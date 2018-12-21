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Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: @doktorvladd
Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд и следствие пришли к выводу, что в созданной Поздняковым группе «ВКонтакте» он «осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам».
Он был задержан в конце сентября, у него дома прошел обыск. Сначала ему вменяли административную статью о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) и арестовали на пять суток, позднее было возбуждено уголовное дело. Согласно материалам дела, с мая по июнь 2018 года Поздняков и еще несколько человек создали паблик, в котором размещались оскорбительные для женщин посты, видеозаписи и фотографии.
За месяц до задержания лидера «Мужского государства» было заведено дело на двух создателей филиала движения в Хабаровске. Мужчины дали признательные показания, их обвинили в участии в экстремистском сообществе с целью совершения преступлений (часть 2 статьи 282.1 УК).
«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте» с более чем 150 тысячами подписчиками. В паблике пропагандируется национализм и женоненавистничество. В интервью «Ленте.ру» Поздняков призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу.
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Происшествия , Lenta.ru
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