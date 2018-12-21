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Советник дагестанского премьера найден мертвым 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 21 декабря.
Причины смерти устанавливаются. По предварительным данным, Афонин умер от сердечного приступа, пишет «АиФ-Казань».
47-летний Афонин стал помощником премьер-министра Республики Дагестан Артема Здунова весной. С 2015 года являлся гендиректором НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».
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Происшествия , Андрей Афонин , Артем Здунов , Аргументы и Факты , Махачкала , Республика Дагестан
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