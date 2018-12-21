В Доме Высоцкого произошёл пожар

В музее «Дом Высоцкого на Таганке» возникло возгорание, сообщает РЕН ТВ , ссылаясь на информацию от очевидцев.

По словам автора сообщения, пламя появилось в помещении под сценой. Работники музея не стали вызывать экстренные службы, а попытались справиться с пожаром своими силами.

Распространения огня удалось избежать при помощи огнетушителя. В результате инцидента никто не пострадал.