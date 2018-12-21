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В Доме Высоцкого произошёл пожар 

Рамблер + ещё 4 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
В музее «Дом Высоцкого на Таганке» возникло возгорание, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на информацию от очевидцев.
По словам автора сообщения, пламя появилось в помещении под сценой. Работники музея не стали вызывать экстренные службы, а попытались справиться с пожаром своими силами.
Распространения огня удалось избежать при помощи огнетушителя. В результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС, которые осматривают помещения музея на предмет других возможных очагов возгорания.
Происшествия , МЧС , РЕН ТВ
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