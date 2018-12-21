В Москве ограбили экс-участника «Уральских пельменей»

Бывшего директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского ограбили в Милютинском переулке в Москве , сообщает РЕН ТВ . Артист не пострадал

Бывший квнщик припарковал машину на оживлённой улице, а когда вернулся, заметил разбитое заднее стекло. Злоумышленник забрал сумку с заднего сидения, в которой находился ноутбук. Нетиевский оценил ущерб в 100 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию.

В 2015 году «Уральские пельмени» на общем собрании уволили Нетиевского с поста директора. Артист с решением коллег не согласился и обратился в суд. Участники коллектива в свою очередь публично обвинили его в том, что он несколько лет скрывал реальные доходы от продажи шоу и гастрольной деятельности, а позже оформил права на трансляцию вышедших в эфир программ на свою компанию. Нетиевский своей вины не признал и предложил бывшим коллегам обратиться в суд.