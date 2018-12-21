Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве ограбили экс-участника «Уральских пельменей» 

Рамблер + ещё 7 3 часа назад
Фото: vk.com/netievsky
Бывшего директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского ограбили в Милютинском переулке в Москве, сообщает РЕН ТВ. Артист не пострадал
Бывший квнщик припарковал машину на оживлённой улице, а когда вернулся, заметил разбитое заднее стекло. Злоумышленник забрал сумку с заднего сидения, в которой находился ноутбук. Нетиевский оценил ущерб в 100 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию.
В 2015 году «Уральские пельмени» на общем собрании уволили Нетиевского с поста директора. Артист с решением коллег не согласился и обратился в суд. Участники коллектива в свою очередь публично обвинили его в том, что он несколько лет скрывал реальные доходы от продажи шоу и гастрольной деятельности, а позже оформил права на трансляцию вышедших в эфир программ на свою компанию. Нетиевский своей вины не признал и предложил бывшим коллегам обратиться в суд.
Происшествия , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Песков объяснил совет Путина «не пищать»148
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина773
Лукашенко объяснился за «бабло и телок»31
Пассажиры избили полицейского в московском метро
Кремль надеется на Израиль и Турцию в вопросе с Крымом139
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
04:17
Учительница взяла класс в заложники из боязни увольнения
Происшествия
01:04
15-летняя жительница СПб продавала девственность
Криминал Общество
00:55
Лукашенко объяснился за «бабло и телок»
В мире
00:25
Самолёт врезался в футбольное поле в США
Происшествия Общество
00:47
Шукшина возмутилась глумлением Борисова
Шоу-бизнес
00:36
Путин назвал события года
Политика Кавказ
00:59
Балерина с двумя головами испугала зрителей
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение