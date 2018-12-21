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Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина

Более полутысячи иностранцев задержали в Таиланде 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Chaiwat Subprasom/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Правоохранительные органы Таиланда задержали 537 иностранных граждан за нелегальное пребывание на территории страны. Очередная операция X-Ray Outlaw Foreigner прошла в 225 районах королевства.
За просроченные визы задержаны 45 иностранцев, 284 — за нелегальный въезд в королевство, 208 — за нелегальное пребывание или работу в Таиланде без оповещения властей адресов проживания или место трудоустройства, пишет Nation.
С начала проведения операций задержано 5978 иностранцев. Изначально кампания называлась Operation Black Eagles («Операция черные орлы»), поскольку была сосредоточена в основном на гражданах африканских стран, но затем получила менее провокационное название X-Ray Outlaw Foreigner.
Как писал ранее News.ru, Таиланд и Индия стали самыми популярными у россиян странами для новогоднего отдыха. Каникулы в этом году продлятся с 30 декабря по 8 января включительно
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