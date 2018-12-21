Легкомоторный самолет потерпел крушение в США — он упал на футбольное поле в парке Атланты, штат Джорджия. Погибли четыре человека, находившиеся на борту, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.
Воздушное судно направлялось из Атланты в Мемфис. На месте падения пожарные нашли только обломки. Самолет удалось распознать лишь по уцелевшему хвосту. Спасатели отметили, что он, скорее всего, проскользнул по полю и развалился.
#Breaking @Atlanta_Police are responding to a plane crash on Bolton Road. A viewer just shared this video of the scene. https://t.co/m82wBb2TcK pic.twitter.com/0U9ITFNIw6— Ashley Homrich (@AshleyWSBTV) 20 декабря 2018 г.
Одним из погибших оказался китаец Вен Чен (Wei Chen), ставший первым гражданином Поднебесной, совершившим кругосветное путешествие на одномоторном самолете. Он проделал этот путь за 69 дней. Кроме того, Чен — основатель и гендиректор компании Sunshine Enterprise, Inc., которая специализируется на продаже китайского строительного и промышленного оборудования.
Другие жертвы крушения пока не опознаны, но вероятно, они были сотрудниками Sunshine Enterprise, Inc.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.