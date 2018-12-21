При взрыве на шахте в Чехии пострадали граждане Польши

Все пострадавшие при взрыве метана на шахте ČSM-север на северо-востоке Чехии , вероятнее всего, являются гражданами Польши , сообщил журналистам представитель компании OKD, которой принадлежит шахта, Иво Челеховский.

Ранее он заявил, что взрыв метана произошел вечером в четверг на шахте в районе Карвина: по предварительным данным, один человек погиб, 10 ранено, судьба еще 10 человек остается неизвестной.

"Вероятнее всего, все пострадавшие горняки являются гражданами Польши, работавшими на этой шахте", — сказал Челеховский.

По данным местных СМИ, практически на всех чешских шахтах неподалеку от границы с Польшей работает много граждан этой страны.

Как сообщил Челеховский, все работы на шахте ČSM-север остановлены, предпринимаются экстренные меры для подъема горняков на поверхность, на месте задействованы горноспасательные отряды, пожарные и медики.

Чешское ТВ сообщило, что, по неофициальным данным, в результате взрыва метана погибли пять человек.