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При взрыве на шахте в Чехии пострадали граждане Польши 

РИА Новости + ещё 14 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Все пострадавшие при взрыве метана на шахте ČSM-север на северо-востоке Чехии, вероятнее всего, являются гражданами Польши, сообщил журналистам представитель компании OKD, которой принадлежит шахта, Иво Челеховский.
Ранее он заявил, что взрыв метана произошел вечером в четверг на шахте в районе Карвина: по предварительным данным, один человек погиб, 10 ранено, судьба еще 10 человек остается неизвестной.
"Вероятнее всего, все пострадавшие горняки являются гражданами Польши, работавшими на этой шахте", — сказал Челеховский.
По данным местных СМИ, практически на всех чешских шахтах неподалеку от границы с Польшей работает много граждан этой страны.
Как сообщил Челеховский, все работы на шахте ČSM-север остановлены, предпринимаются экстренные меры для подъема горняков на поверхность, на месте задействованы горноспасательные отряды, пожарные и медики.
Чешское ТВ сообщило, что, по неофициальным данным, в результате взрыва метана погибли пять человек.
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Происшествия , Чехия
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