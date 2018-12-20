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В Каспийском море тонет иранское торговое судно 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: AFP
Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию, сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС армии Ирана.
"Команды по спасению и оказанию помощи военно-морских сил армии Ирана вместе с группой водолазов Северного флота в данный момент находятся на месте для спасения экипажа судна", — приводит агентство сообщение военных.
По данным ISNA, корпус судна получил пробоину несколькими часами ранее, из-за чего начал постепенно погружаться под воду.
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