Вор в законе Брат получил 45 лет тюрьмы в США

Манхэттенский федеральный суд вынес приговор 41-летнему вору в законе Раждену Шулая, известному по кличке Брат. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает «Русская служба Би-би-си»

Ему назначен срок в 45 лет лишения свободы, из которых по закону могут вычесть 15 процентов за примерное поведение. По окончанию наказания мужчина будет депортирован на родину в Россию , откуда он уехал в 2010 году.

В июне текущего года сообщалось, что суд Южного округа штата Нью-Йорк признал Шулая виновным по пяти пунктам. Ему инкриминировалось создание преступной группировки в Нью-Джерси, состоящей в основном из уроженцев Грузии, а также рэкет, наркоторговля, незаконная организация азартных игр, кражи, в том числе компьютерные, и другие преступления.

По версии следствия, участники ОПГ использовали как классические криминальные методы (например, подсылали к клиентам питейных заведений женщин с клофелином), так и самые современные, взламывая компьютерные коды игровых автоматов в казино Атлантик-Сити и Лас-Вегаса. Большинство членов группировки жили в районе Нью-Йорка Брайтон-Бич и держали под контролем мелкий бизнес русскоязычной диаспоры.