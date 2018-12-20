Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вор в законе Брат получил 45 лет тюрьмы в США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: flickr.com
Манхэттенский федеральный суд вынес приговор 41-летнему вору в законе Раждену Шулая, известному по кличке Брат. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Ему назначен срок в 45 лет лишения свободы, из которых по закону могут вычесть 15 процентов за примерное поведение. По окончанию наказания мужчина будет депортирован на родину в Россию, откуда он уехал в 2010 году.
В июне текущего года сообщалось, что суд Южного округа штата Нью-Йорк признал Шулая виновным по пяти пунктам. Ему инкриминировалось создание преступной группировки в Нью-Джерси, состоящей в основном из уроженцев Грузии, а также рэкет, наркоторговля, незаконная организация азартных игр, кражи, в том числе компьютерные, и другие преступления.
По версии следствия, участники ОПГ использовали как классические криминальные методы (например, подсылали к клиентам питейных заведений женщин с клофелином), так и самые современные, взламывая компьютерные коды игровых автоматов в казино Атлантик-Сити и Лас-Вегаса. Большинство членов группировки жили в районе Нью-Йорка Брайтон-Бич и держали под контролем мелкий бизнес русскоязычной диаспоры.
Последние новости
США прекратят бомбить ИГ Путин объяснил рост налогов Обнаружена система слежки ФСБ за российскими соцсетями
Комментарии
Происшествия , Русская служба BBC , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жесткий ответ Америке по Керченскому проливу, драка из-за УПЦ и другие события дня8
На Украине задержали «российских разведчиков»88
Пентагон изменил решение по авиаударам в Сирии31
США решили резко поднять стоимость виз для россиян6
Трамп отдал приказ по авиаударам в Сирии254
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
00:36
Путин назвал события года
Политика Кавказ
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
02:00
На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ
В мире Украина
04:58
Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни в «Газпроме»
Политика
04:11
Путин высказался о ЧВК Вагнера
Армия Политика
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение