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В Дагестане школьник умер во время урока физкультуры 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В школе N 21 в Дербенте в Дагестане во время урока физической культуры скончался 15-летний школьник, сообщает Yuga.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета (СК).
Отмечается, что инцидент произошел днем в четверг, 20 декабря.
"По предварительным данным, во время занятий на уроке физической культуры ученик 9 класса почувствовал недомогание и спустя некоторое время скончался", — сообщили представители СК.
Подчеркивается, что в данный момент ведется доследственная проверка.
Глава города Хизри Абакаров добавил, что у мальчика были проблемы с сердцем.
В октябре сообщалось о смерти московского школьника на уроке физкультуры.
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Происшествия , СКР , Дербент , Республика Дагестан
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