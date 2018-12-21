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В Брянске присяжные полностью оправдали всех фигурантов «макового дела» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Присяжные заседатели в Брянске оправдали всех обвиняемых по громкому "маковому делу", сообщила РИА Новости официальный представитель Брянского областного суда Галина Кубекина.
Оглашение вердикта присяжных по делу Сергея Шилова и еще 12 подсудимых, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств, началось четверг в Брянском областном суде, тогда же была оправдана одна из фигуранток — научный работник Ольга Зеленина.
"Окончилось оглашение вердикта присяжных заседателей по делу Сергея Шилова и еще 12 подсудимых, обвиняемых органами предварительного следствия в незаконном обороте наркотических средств. Вердиктом коллегии присяжных заседателей все подсудимые оправданы по всем пунктам обвинения", — сказала Кубекина.
По ее словам, в судебном заседании объявлен перерыв до 15 января, когда будут обсуждаться последствия вердикта присяжных.
Дело о задержании 42 тонн пищевого мака брянской таможней в 2010 году рассматривается в Брянском областном суде с 2014 года. Как ранее сообщало следствие, бизнесмен Сергей Шилов и еще 12 человек обвиняются во ввозе в Россию и продаже наркотика, замаскированного под пищевой мак. Следствие предполагало, что в 2011 году специалист пензенского НИИ сельского хозяйства эксперт Ольга Зеленина по просьбе бизнесмена дала заключение о том, что ввозимый мак не содержит наркотиков. Уголовное преследование научного сотрудника, делавшего экспертизу, вызвало широкий общественный резонанс.
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Происшествия , Сергей Шилов , РИА Новости , Брянск
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