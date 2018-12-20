На северо-востоке Москвы потушили пожар в гаражах

Сообщение о пожаре по адресу Сигнальный проезд, дом 19А поступило в 15.45. Происходило загорание металлических гаражей, в 16.55 пожар был локализован.

"В 17.26 пожар ликвидирован", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в гаражах находятся газовые баллоны, также стало известно, что произошло частичное обрушение гаражей на общей площади порядка 60 квадратных.

Также на месте работала мобильная лаборатория ГУМЧС по Москве, превышения вредных примесей в атмосферном воздухе зафиксировано не было, жилые дома находятся на удалении около одного километра от места пожара.

Информации о пострадавших не поступало.