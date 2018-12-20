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На северо-востоке Москвы потушили пожар в гаражах 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты экстренных служб ликвидировали возгорание в гаражах на северо-востоке Москвы на площади 150 квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу Сигнальный проезд, дом 19А поступило в 15.45. Происходило загорание металлических гаражей, в 16.55 пожар был локализован.
"В 17.26 пожар ликвидирован", — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в гаражах находятся газовые баллоны, также стало известно, что произошло частичное обрушение гаражей на общей площади порядка 60 квадратных.
Также на месте работала мобильная лаборатория ГУМЧС по Москве, превышения вредных примесей в атмосферном воздухе зафиксировано не было, жилые дома находятся на удалении около одного километра от места пожара.
Информации о пострадавших не поступало.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Москва
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