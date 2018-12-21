Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео

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Не пустившему девушек в травмпункт охраннику угрожают 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Костромскому охраннику травмпункта, не позволившему девушкам отмыться от крови, угрожают в соцсетях. Об этом его знакомый сообщил «Ридусу».
Накануне СМИ распространили видео, на котором мужчина с дубинкой в руках отказывается пустить девушек внутрь, чтобы смыть с себя кровь человека, которому они помогли добраться до травматологического пункта.
«Тут вам не мойка!» — кричал охранник, а после и вовсе замахнулся на них дубинкой.
Сегодня СМИ сообщили, что охранник был сотрудником частного охранного предприятия «Технологии безопасности» и уже уволился оттуда по собственному желанию, чтобы репутация фирмы не пострадала.
По словам собеседника «Ридуса», инцидент разворачивался не так, как рассказывают девушки. На самом деле они были пьяны, от «скуки» в течение получаса звонили в дверь травпункта и смеялись над открывавшим ее охранником.
Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Ридус
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