Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео

Не пустившему девушек в травмпункт охраннику угрожают

Костромскому охраннику травмпункта, не позволившему девушкам отмыться от крови, угрожают в соцсетях. Об этом его знакомый сообщил «Ридусу»

Накануне СМИ распространили видео, на котором мужчина с дубинкой в руках отказывается пустить девушек внутрь, чтобы смыть с себя кровь человека, которому они помогли добраться до травматологического пункта.

«Тут вам не мойка!» — кричал охранник, а после и вовсе замахнулся на них дубинкой.

Сегодня СМИ сообщили, что охранник был сотрудником частного охранного предприятия «Технологии безопасности» и уже уволился оттуда по собственному желанию, чтобы репутация фирмы не пострадала.

По словам собеседника «Ридуса», инцидент разворачивался не так, как рассказывают девушки. На самом деле они были пьяны, от «скуки» в течение получаса звонили в дверь травпункта и смеялись над открывавшим ее охранником.