При взрыве газа в доме в Северной Осетии пострадали дети

В одном из частных домов в поселке Октябрьское в Северной Осетии произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в в экстренных службах.

По данным агентства, пострадали четыре человека, из них двое — дети.

"В частном жилом доме в поселке Октябрьское произошел взрыв бытового газа, пострадали четыре человека, включая двоих детей", — подтвердил источник.

Как отмечается, после взрыва в доме начался пожар.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в многоэтажке в Вологде погиб человек.