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При взрыве газа в доме в Северной Осетии пострадали дети 

Газета.Ru + ещё 10 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В одном из частных домов в поселке Октябрьское в Северной Осетии произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в в экстренных службах.
По данным агентства, пострадали четыре человека, из них двое — дети.
"В частном жилом доме в поселке Октябрьское произошел взрыв бытового газа, пострадали четыре человека, включая двоих детей", — подтвердил источник.
Как отмечается, после взрыва в доме начался пожар.
Ранее сообщалось, что при взрыве газа в многоэтажке в Вологде погиб человек.
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