Киллера из «банды ФСБ» посадили на 24 года

Алексея Короткова признали виновным в семи убийствах, совершенных в составе банды, и 13 особо тяжких преступлениях.

Уголовное дело в отношении членов организованной преступной группировки (ОПГ), куда входил бывший лейтенант ФСБ Коротков, было возбуждено в июле 2017 года. По версии следствия, в период с 2008 по 2016 год обвиняемые совершили серию убийств, в том числе, заказных. Их жертвами становились обнальщики, бизнесмены, таксисты и случайные люди.

В зависимости от роли в ОПГ обвиняемым инкриминируются статьи 105 («Убийство»), 162 («Разбой»), 213 («Хулиганство») и 126 («Похищение человека»).