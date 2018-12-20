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В Петербурге пациентки обвинили врача в изнасиловании 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Следователи возбудили дело об изнасиловании против анестезиолога-реаниматолога одной из петербургских клиник. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета (СК) РФ.
По версии следствия, 19 декабря врач воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Девушки находились в палате после операций и отходили от общего наркоза.
В СК заявили, что он поочередно совершил в отношении двух девушек насильственные действия сексуального характера, а третью изнасиловал. Против него возбудили дело по статьям 131 и 132 УК РФ.
По данным «Фонтанки», первой заявление в полицию подала 32-летняя петербурженка: она заявила, что ее 16-летняя дочь подверглась насилию со стороны врача клиники «Ювента». 58-летнего медика задержали в тот же день.
Позже о насилии сообщили 17-летняя и 21-летняя девушки, которые также были пациентками мужчины.
В клинике «Ювента» заявили, что самостоятельно обратилась в полицию, узнав о возможном насилии, передает РИА Новости.
В СК отметили, что после задержания врачу стало плохо. Его поместили в медицинское учреждение, где он находится под охраной.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила о 32-летней жительнице Ижевска, которая обвинила в изнасиловании отоларинголога городской больницы.
По данным «КП», женщина перенесла операцию по удалению миндалин. Через несколько дней она почувствовала себя плохо, 53-летний врач вызвал ее на дополнительный прием, а затем изнасиловал. Мужчину арестовали.
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