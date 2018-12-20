В Крым — с 12 кг тротила: на границе задержан член бандгруппы

Сотрудники ФСБ России задержали на въезде в Крым 57-летнего россиянина, причастного к энергетической блокаде полуострова и заложившего в тайник 12 килограмм тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию. Он является членом националистического военизированного формирования «батальон им. Номана Челебиджихана», подконтрольного объявленному в федеральный розыск экстремисту Ленуру Ислямову.

Сотрудники ФСБ России задержали на въезде в Крым участника бандитской группировки, причастного к энергетической блокаде полуострова и заложившего в тайник 12 килограмм тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию, передает ФАН.

Согласно сообщению спецслужб, 57-летнему россиянину предъявили обвинение по статье 222 УК РФ: приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ. Задержанный причастен к деятельности националистического военизированного формирования «батальон им. Номана Челебиджихана», подконтрольного объявленному в федеральный розыск экстремисту Ленуру Ислямову.

В прошлом месяце спецслужбы задержали в Крыму 22-летнего боевика экстремистской группировки Ислямова — крымчанин подозревается в участии в «блокаде Крыма».

«Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и УФСБ России по РК и городу Севастополю при силовой поддержке Центра специального назначения ФСБ и Росгвардии задержали активиста незаконного вооруженного добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана «Аскер», лидером которого является один из организаторов энергетической и товарной блокад Крыма Ленур Ислямов», — говорится в сообщении силовиков.

Тогда же сообщалось, что задержанный — житель Кировского района Крыма — прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Экономическая блокада Крыма со стороны Украины — действия активистов общественных организаций Украины и официальные меры украинского руководства по воспрепятствованию экономическим связям с территорией Крыма.

Была начата в сентябре 2015 года по инициативе группы лидеров меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в РФ организация) как «гражданская блокада Крыма», имевшая целью прекращение поставок продовольствия. Была также перекрыта железнодорожная ветка, по которой осуществлялись поставки сырья (ильменитовой руды) для промышленных предприятий Крыма.

В октябре 2015 года крымскотатарскими и украинскими активистами были предприняты первые попытки ввести «энергоблокаду» Крыма путем повреждения на территории Херсонской области опор линий электропередачи, связывающих полуостров с континентальной Украиной.

В ноябре неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей территории самой Украины. При этом активисты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма. Позже энергоснабжение было восстановлено силами российских специалистов.

Она подчеркнула, что Россия не услышала от Европы и США в адрес украинских националистов ни слова осуждения, хотя порча гражданской инфраструктуры с точки зрения международных конвенций является актом терроризма.

«Это прямой террористический акт по всем международным конвенциям Но никакого осуждения, ни одного слова хоть в какой тональности мы не слышали», — добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что на Западе по поводу энергоблокады Крыма наблюдалась абсолютная блокировка информации. При этом она заверила, что МИД РФ будет делать все, чтобы западные журналисты имели возможность приехать в Крым, чтобы получить сведения из первых рук, передает НСН.

В 2016 году на российско-украинской границе на участке между Крымом и Херсонской областью около 150 человек провели «крымско-татарский марш». Председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов назвал этот марш «карнавалом террористов», так как в нем принимали участие члены запрещенных в России организаций.

«Произошел очередной маскарад, который организовал Ленур Ислямов (один из основателей батальона имени Номана Челебиджихана), в котором приняли участие и меджлис крымских татар (организация запрещена в России), и «Правый сектор» (организация запрещена в России), и «Азов»… (Все — экстремистские организации, запрещены в России, — прим. «Газета.Ru») они давно действуют за гранью дозволенного и с точки зрения закона, и с точки зрения морально-этических норм. Поэтому мы это называем карнавалом террористов», — заявил Смирнов.

Он также выразил мнение, что мероприятие было организовано при поддержке киевских властей.