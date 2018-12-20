В Москве украли строительное оборудование на сумму более 15 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

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