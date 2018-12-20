Кража строительного оборудования на сумму более 15 млн рублей произошла в юго— западной части Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.
"В полицию обратился генеральный директор одной из организаций и сообщил о краже оборудования, произошедшей по адресу: Боровское шоссе, д. 19. Установлено, что неизвестные украли со стройплощадки два козловых крана, две лебедки, пять перфораторов, три отбойных молотка и другие инструменты. В результате проведенной инвентаризации установлена сумма материального ущерба — 15 млн 412 тыс. 974 руб. ", — сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").