У берегов Испании обнаружили лодку с 11 погибшими мигрантами

У берегов Испании спасатели обнаружили лодку, на борту которой находились тела 11 человек. Инцидент произошёл в Средиземном море.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местных экстренных служб.

Как отмечается, лодка отошла от берегов Марокко 18 декабря. При этом 33 мигрантам, находящимся на борту судна, удалось выжить.