У берегов Испании спасатели обнаружили лодку, на борту которой находились тела 11 человек. Инцидент произошёл в Средиземном море.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местных экстренных служб.
Как отмечается, лодка отошла от берегов Марокко 18 декабря. При этом 33 мигрантам, находящимся на борту судна, удалось выжить.
В ноябре пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли заявил, что при попытке достичь берегов Европы в Средиземном море в 2018 году утонули более двух тысяч мигрантов.