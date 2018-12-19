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Врачей заподозрили в продаже тел онкобольных 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Telegram-канал Mash сообщает, что найденные в московском онкоцентре имени Блохина тела хранились там «на продажу».
По данным канала, эту версию следователи рассматривают в качестве основной. Mash отмечает, что тела могли попытаться продать в музей в качестве экспоната или в «специализированную лабораторию».
Ранее в центре Блохина сообщили о передаче полицейским четырех неопознанных трупов, находившихся в патологоанатомическом отделении больницы из-за «длительной невостребованности родственниками».
Следователи рассказали, что речь идет о четырех мумифицированных телах и секретированной нижней конечности человека. Останки хранились в холодильной камере в трех деревянных ящиках. Предположительно, эти люди скончались более десяти лет назад.
В Следственном комитете (СК) начали доследственную проверку и назначили экспертизы. Сотрудники СК изъяли медицинские документы и начали опрашивать сотрудников больницы.
Mash утверждает, что в изъятых следователями документах не хватает нескольких страниц с данными десятков пациентов. По версии правоохранителей, тела этих людей могли продать.
По данным Mash, останки были найдены во время внутренней проверки, которую назначил новый главврач Иван Стилиди.
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