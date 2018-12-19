Врачей заподозрили в продаже тел онкобольных

Telegram-канал Mash сообщает, что найденные в московском онкоцентре имени Блохина тела хранились там «на продажу».

По данным канала, эту версию следователи рассматривают в качестве основной. Mash отмечает, что тела могли попытаться продать в музей в качестве экспоната или в «специализированную лабораторию».

Ранее в центре Блохина сообщили о передаче полицейским четырех неопознанных трупов, находившихся в патологоанатомическом отделении больницы из-за «длительной невостребованности родственниками».

Следователи рассказали, что речь идет о четырех мумифицированных телах и секретированной нижней конечности человека. Останки хранились в холодильной камере в трех деревянных ящиках. Предположительно, эти люди скончались более десяти лет назад.

Следственном комитете (СК) начали доследственную проверку и назначили экспертизы. Сотрудники СК изъяли медицинские документы и начали опрашивать сотрудников больницы.

Mash утверждает, что в изъятых следователями документах не хватает нескольких страниц с данными десятков пациентов. По версии правоохранителей, тела этих людей могли продать.

По данным Mash, останки были найдены во время внутренней проверки, которую назначил новый главврач Иван Стилиди.