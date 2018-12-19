Полиция проверяет обстоятельства драки на АЗС в Симферополе, в результате которой пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Крыму.
Инцидент произошел 18 декабря. Видео с дракой более 10 мужчин с применением подручных средств появилось в социальных сетях.
"Поступила информация о причинении телесных повреждений двум гражданам. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают обстоятельства инцидента. Сейчас проводится проверка", — сообщили в пресс-службе. Проверка направлена на установление личностей участников драки и их розыск, добавили в главке.
В полиции не назвали характер травм пострадавших.