Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина пытался покончить с собой в McDonald’s в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
24-летний житель Подмосковья был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского из ресторана быстрого питания McDonald’s на северо-западе Москвы. Инцидент произошёл в заведении на Волоколамском шоссе.
По данным проавоохранителей, молодой человек пытался совершить самоубийств. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что самоубийство совершил солдат, проходивший срочную службу в воинской части полка президентской охраны в Ашхабаде. Предположительно, причиной стали неуставные отношения и издевательства сослуживцев.
News.ru: последние новости
Неопознанные тела нашли в онкоцентре в Москве Российский доброволец ЛНР убит в тюрьме Львова Медицинский «оптимизатор» попал под следствие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбачева обвинили в перекосе в пользу США117
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины202
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ22
Россияне захотели в СССР
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма30
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:54
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ
Армия В мире
01:19
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма
В мире Украина
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:31
Медведев отказал чиновникам в праве «бронзоветь»
Политика
01:37
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины
Украина Криминал
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
00:50
Соловьев показал видео с «темными силами» над Порошенко
Общество
00:44
Задавившему людей у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговор
Происшествия
02:47
Умер Олег Мартьянов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение