Мужчина пытался покончить с собой в McDonald’s в Москве

Фото: Сергей Булкин/News.ru

24-летний житель Подмосковья был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского из ресторана быстрого питания McDonald’s на северо-западе Москвы . Инцидент произошёл в заведении на Волоколамском шоссе. По данным проавоохранителей, молодой человек пытался совершить самоубийств. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает АГН «Москва» Ранее News.ru писал, что самоубийство совершил солдат, проходивший срочную службу в воинской части полка президентской охраны в Ашхабаде. Предположительно, причиной стали неуставные отношения и издевательства сослуживцев.