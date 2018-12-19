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В Германии задержали россиянина по подозрению в продаже товаров двойного назначения 

ТАСС + ещё 1 36 минут назад
Фото: Reuters
Правоохранительные органы Германии задержали 18 декабря гражданина России. Как предполагает следствие, в 2014-2018 годах он продал в РФ товары, которые можно использовать в космической или авиационной отрасли, что противоречит действующим предписаниям. Мужчина подозревается в нарушении законодательства в области внешней экономики, говорится в сообщении Генпрокуратуры ФРГ, которое было опубликовано в среду.
Следствию известны два случая, когда в Россию были проданы устройства для изостатического горячего прессования. Они чаще всего "применяются при уплотнении деталей для авиационной и космической техники", отметили в Генпрокуратуре. Сумма контрактов превышала €1,7 млн Он, вероятно, использовал поддельные документы, говорится в сообщении.
Гособвинитель уточнил, что экспорт таких товаров запрещен в тех случаях, если они "полностью или отчасти предназначаются или могут предназначаться для военных целей или для конечного пользователя из военной сферы".
68-летний подозреваемый находится в СИЗО, в его квартире был проведен обыск. В каком именно городе он проживал, не сообщается. Другие подробности не приводятся.
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