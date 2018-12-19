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Дипломаты подтвердили гибель россиянина в украинской тюрьме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Вікна-новини/Youtube
Пресс-служба посольства России на Украине подтвердила гибель россиянина Валерия Иванова в колонии Дрогобича Львовской области.
«Нам известно и гибели гражданина России Валерия Иванова в колонии Дрогобича. Этот трагический случай находится на контроле генконсульства РФ во Львове», — сказал ТАСС представитель посольства.
Детали и причины гибели россиянина пока неизвестны.
Во вторник о гибели Иванова сообщила представитель провозглашенной Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева. По ее словам, российский доброволец, сражавшийся на стороне ЛНР, скончался от побоев охраны.
Она также отметила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года, но в последний момент украинские власти исключили его из списков вместе с еще несколькими гражданами России.
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