СМИ узнали о подготовке новой диверсии в Крыму

России узнали о диверсии, которую якобы готовят украинские власти на Перекопском перешейке, соединяющем Крым с материком. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ.

По словам собеседника газеты, Киев запланировал диверсию на 24-25 декабря. По версии источника «Известий», таким способом украинский лидер Петр Порошенко хочет продлить военное положение и увеличить свои шансы на новый президентский срок.

«Киев планирует эту диверсию именно на суше. Им почему-то кажется, что на море выше риск более серьезной эскалации конфликта», — сказал собеседник издания.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил «Известиям», что крымчанам ничего не угрожает. По его словам, любые провокации будут пресечены «жестко и в рамках закона».

Ранее ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.

В результате трое украинцев получили ранения. Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы.

В некоторых областях Украины из-за инцидента ввели военное положение сроком на 30 дней.