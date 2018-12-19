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СМИ узнали о подготовке новой диверсии в Крыму 

Рамблер 1 час назад
В России узнали о диверсии, которую якобы готовят украинские власти на Перекопском перешейке, соединяющем Крым с материком. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ.
По словам собеседника газеты, Киев запланировал диверсию на 24-25 декабря. По версии источника «Известий», таким способом украинский лидер Петр Порошенко хочет продлить военное положение и увеличить свои шансы на новый президентский срок.
«Киев планирует эту диверсию именно на суше. Им почему-то кажется, что на море выше риск более серьезной эскалации конфликта», — сказал собеседник издания.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил «Известиям», что крымчанам ничего не угрожает. По его словам, любые провокации будут пресечены «жестко и в рамках закона».
Ранее ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.
В результате трое украинцев получили ранения. Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы.
В некоторых областях Украины из-за инцидента ввели военное положение сроком на 30 дней.
В Кремле инцидент в Керченском проливе назвали провокацией со стороны Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается изобразить Россию врагом для достижения предвыборных целей своего руководства.
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