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Хакеры похитили 18 миллионов рублей, рассылая вирусные сообщения россиянам 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в разных регионах России семь человек, которые, по версии следствия, похитили 18 миллионов рублей граждан, рассылая им смс-сообщения с вирусными программами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что по номерам мобильных телефонов, взятых с одного из сайтов по продаже товаров и услуг, злоумышленники рассылали смс-сообщения с вредоносным программным обеспечением. Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись участникам группы, которые похищали денежные средства", — сказала она, уточнив, что, по предварительной информации, ущерб, причиненный гражданам, превысил 18 миллионов рублей.
Волк отметила, что семеро мошенников задержаны в Москве, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, в их числе организатор преступлений и изготовитель программы.
В ходе обысков в домах подозреваемых изъяты деньги, моноблок, ноутбуки, мобильные телефоны, более 1,5 тысячи сим-карт, флэш-карты, модемы и банковские карты, сообщила Волк.
Уголовные дела возбуждены по статье "Мошенничество". В отношении 33-летнего предполагаемого лидера группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще шестерым подозреваемым — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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