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Въехавшего в переход водителя признали виновным 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Дорогомиловский суд Москвы в ходе оглашения приговора признал виновным водителя автобуса, который въехал в подземный переход на Славянском бульваре и задавил четырёх человек, сообщает РИА Новости.
«Виктор Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц», — приводит агентство слова судьи Галины Таланиной.
На прошедших прениях сторон гособвинитель заявил, что 58-летний Тихонов слишком небрежно управлял автобусом, поэтому потерял управление машиной. Прокурор потребовал назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишить мужчину водительских прав на три года, сообщает Interfax.
Адвокаты подсудимого в свою очередь настаивали на том, что водителя автобуса следует оправдать, поскольку авария произошла из-за технической неисправности автомобиля.
Резонансное ДТП произошло 25 декабря 2017 года. На Кутузовском проспекте Виктор Тихонов за рулём автобуса ЛИАЗа сначала выехал на тротуар, а затем на скорости въехал в подземный переход. В результате четыре человека погибли.
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