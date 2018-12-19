Въехавшего в переход водителя признали виновным

Дорогомиловский суд Москвы в ходе оглашения приговора признал виновным водителя автобуса, который въехал в подземный переход на Славянском бульваре и задавил четырёх человек, сообщает РИА Новости

«Виктор Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц», — приводит агентство слова судьи Галины Таланиной.

На прошедших прениях сторон гособвинитель заявил, что 58-летний Тихонов слишком небрежно управлял автобусом, поэтому потерял управление машиной. Прокурор потребовал назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишить мужчину водительских прав на три года, сообщает Interfax

Адвокаты подсудимого в свою очередь настаивали на том, что водителя автобуса следует оправдать, поскольку авария произошла из-за технической неисправности автомобиля.