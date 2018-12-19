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В онкоцентре на Каширке объяснили, откуда взялись трупы 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
В Национальном центре онкологии им. Н. Н. Блохина пояснили, что четыре тела находились в медучреждении в связи с длительной невостребованностью родственниками, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Уточняется, что было принято решение передать тела в правоохранительные органы.
Появились подробности о найденных в больнице трупах
"Администрацией ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России 17.12.2018 г. в связи с длительной невостребованностью родственниками 4 трупов, было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством России", — сообщили в пресс-службе.
Ранее следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту обнаружения тел людей при инвентаризации в одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе. По предварительным данным СК, люди скончались более 10 лет назад. Тела обнаружили в деревянных ящиках в холодильной камере.
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