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Водитель Гусмана обвинил замглавреда «Эха Москвы» в нападении после дня рождения Венедиктова 

Говорит Москва + ещё 13 55 минут назад
Фото: соцсети
Позднее СМИ выяснили, что автомобиль принадлежит Михаилу Гусману.
Радиостанция «Говорит Москва» связалась с водителем. Он сообщил, что это он стал жертвой нападения:
«Такого не было. У меня нет пистолета. Он был в неадекватном состоянии, две женщины его держали. После этого он облокотился на мою машину. Я открыл окошко, попросил отойти. После этого он начала кидаться на меня, они — его оттаскивать. Он пытался меня побить. Я даже из машины не выходил. Я просто дверь открыл, встал на подножку и после этого сел обратно. После этого они его оттащили, он там орал на всю эту самую благим матом. Через минут 10 после этого подъехала машина, и он уехал. Машине ничего нет, какие могут быть претензии».
Собеседник радиостанции также подтвердил, что он водитель автомобиля Range Rover, который принадлежит первому заместителю генерального директора агентства ТАСС Михаилу Гусману.
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