Молния расколола пополам 72-летнюю секвойю в Сочи

Молния расколола пополам одно из старейших растений сочинского парка «Дендрарий» — 72-летнюю секвойю. Об этом сообщают «Юга.ру».

Высота дерева составляет 28 метров, диаметр ствола — 82 см.

Инцидент произошёл рано утром, когда посетителей ещё не было. Пострадавших нет.

«Это не первый случай. Ранее молния уже попадала в некоторые наши деревья. В верхней части дендрария есть сосна с обожжённой корой — разряд её лишь слегка задел, но оставил отметину навсегда», — заявила ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

По её словам, это происходит потому, что высота многих деревьев превышает 20 метров.

В пресс-службе нацпарка отметили, что секвойю убирать не будут — за деревом понаблюдают специалисты. Корневая система не повреждена, и есть вероятность, что от повреждённого ствола пойдёт новая поросль.