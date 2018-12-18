Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молния расколола пополам 72-летнюю секвойю в Сочи 

RT на русском 1 час назад
Фото: пресс-службы Сочинского нацпарка
Молния расколола пополам одно из старейших растений сочинского парка «Дендрарий» — 72-летнюю секвойю. Об этом сообщают «Юга.ру».
Высота дерева составляет 28 метров, диаметр ствола — 82 см.
Инцидент произошёл рано утром, когда посетителей ещё не было. Пострадавших нет.
«Это не первый случай. Ранее молния уже попадала в некоторые наши деревья. В верхней части дендрария есть сосна с обожжённой корой — разряд её лишь слегка задел, но оставил отметину навсегда», — заявила ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.
По её словам, это происходит потому, что высота многих деревьев превышает 20 метров.
В пресс-службе нацпарка отметили, что секвойю убирать не будут — за деревом понаблюдают специалисты. Корневая система не повреждена, и есть вероятность, что от повреждённого ствола пойдёт новая поросль.
RT на русском: последние новости
В детсаду Кемеровской области умер исполнитель роли Деда Мороза Российское судно сняли с мели у берегов Великобритании Примерно тысячу человек эвакуировали в ФРГ после обнаружения бомбы времён войны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен142
Экс-глава «Правого сектора» убит456
Как российская армия будет принуждать Украину к миру359
Горбачев ответил Путину365
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь40
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
04:50
Горбачев ответил Путину
Политика Армия
02:01
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен
Происшествия
00:15
Опубликовано видео смерти Деда Мороза
Происшествия
00:27
Стало известно о гибели россиянина в Сирии
Происшествия
00:18
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак
Общество
00:15
В Британии сняли с мели российский сухогруз
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение