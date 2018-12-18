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Примерно тысячу человек эвакуировали в ФРГ после обнаружения бомбы времён войны 

RT на русском + ещё 1 49 минут назад
Фото: Reuters
Приблизительно тысячу человек эвакуировали из района Полль немецкого города Кёльн после того, как на земельном участке была обнаружена американская бомба времён Второй мировой войны.
Об этом сообщает Rheinische Post.
Отмечается, что эвакуация коснулась проживающих в радиусе до 300 метров от места, где была обнаружена бомба весом 0,5 тонны.
Эвакуированное население разместили в соседнем районе Дойц.
По данным местных властей, бомба будет обезврежена уже сегодня.
Ранее во Франкфурте-на-Майне эвакуировали 16 тыс. человек из-за бомбы времён войны.
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