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Стало известно о гибели россиянина в Сирии 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В Сирии под минометным обстрелом погиб бывший старший разведчик ВДВ Александр Дудченко. Об этом сообщило агентство «Астрахань 24» со ссылкой на «Десантное братство».
Сообщается, что погибший был родом из Астрахани и не являлся кадровым военным.
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Как сообщается на страницу Conflict Intellegence Team (CITeam) в Facebook, знакомые Дудченко подтвердили его смерть. Там же сообщается, что сирийское издание «Аль-Масдар Ньюс» указывает, что россиянин погиб в Латакии вблизи населенного пункта Кинсибба, ответственность за его гибель сирийские военные возлагают на «Фронт национального освобождения» — коалицию умеренных и исламистских группировок сирийской оппозиции.
Дудченко было 33 года, ранее он служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в городе Иваново.
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