Стало известно о гибели россиянина в Сирии

Сирии под минометным обстрелом погиб бывший старший разведчик ВДВ Александр Дудченко. Об этом сообщило агентство «Астрахань 24» со ссылкой на «Десантное братство».

Сообщается, что погибший был родом из Астрахани и не являлся кадровым военным.

Как сообщается на страницу Conflict Intellegence Team (CITeam) в Facebook, знакомые Дудченко подтвердили его смерть. Там же сообщается, что сирийское издание «Аль-Масдар Ньюс» указывает, что россиянин погиб в Латакии вблизи населенного пункта Кинсибба, ответственность за его гибель сирийские военные возлагают на «Фронт национального освобождения» — коалицию умеренных и исламистских группировок сирийской оппозиции.

Дудченко было 33 года, ранее он служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в городе Иваново.