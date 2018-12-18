В Британии сняли с мели российский сухогруз

Сухогруз мурманского морского пароходства "Кузьма Минин" сняли с мели у берегов Британии, свидетельствуют данные онлайн-портала по отслеживанию движения судов MarineTraffic.

Сейчас "Кузьма Минин" со скоростью 4,4 узла движется в направлении Сеуты ( Испания ).

На борту судна находятся 18 членов экипажа — все они граждане России

Ранее стало известно, что российский сухогруз застрял в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. На помощь кораблю коло 6.00 по местному времени (9.00 мск) приплыли три буксира. Операция продлится до 17.00 местного времени (20.00 мск).

Замглавы МИД Британии Алан Данкан пообещал сделать все возможное для обеспечения безопасности российских моряков.

Причина посадки на мель

Владелец сухогруза Ильдар Неверов считает причиной посадки судна на мель в небезопасные условия плавания в районе порта Фалмут.

"Судно зацепилось за некую цепь, которая находилась на дне пролива. В связи с этим оно неконтролируемо прошло некоторое расстояние и сейчас, да, село на мель", — сообщил Неверов.

Он добавил, что после спасения корабля и экипажа местные специалисты проведут водолазный осмотр судна, осмотр оплатит само пароходство. После этого судно пойдет дальше по курсу.

"Получим бункер, получим масло, необходимое для движения, и судно продолжит рейс. Повреждений никаких нет визуально. Мы считаем, что ситуация легкая", — добавил он.

Неверов также сообщил, что сухогруз зашел в район порта Фалмут в поисках груза. "Судно искало груз. Наш фрахтовый отдел коммерческий искал загрузку этого судна, был шанс получить груз именно этом районе".