Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ

Умершим на утреннике в Кемерове Дедом Морозом оказался заслуженный артист России Валерий Титенко, передает «360» со ссылкой на пресс-службу Музыкального театра Кузбасса им. Боброва, где служил артист.

«Он был очень уважаемым человеком, примером для подражания молодых. Валерий Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней. Он работал в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва с 1986 года», — рассказали в пресс-службе.

67-летний Валерий Титенко исполнял роль Деда Мороза на утреннике в детском саду у своего внука. Во время праздника артист почувствовал резкую боль в груди. Присутствующие на празднике вызвали скорую помощь, но Титенко скончался до ее приезда.