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Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ 

Рамблер 45 минут назад
Фото: valet.ru
Умершим на утреннике в Кемерове Дедом Морозом оказался заслуженный артист России Валерий Титенко, передает «360» со ссылкой на пресс-службу Музыкального театра Кузбасса им. Боброва, где служил артист.
«Он был очень уважаемым человеком, примером для подражания молодых. Валерий Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней. Он работал в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва с 1986 года», — рассказали в пресс-службе.
Дед Мороз умер на детском утреннике
67-летний Валерий Титенко исполнял роль Деда Мороза на утреннике в детском саду у своего внука. Во время праздника артист почувствовал резкую боль в груди. Присутствующие на празднике вызвали скорую помощь, но Титенко скончался до ее приезда.
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