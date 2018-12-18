Сайт российского посольства в Лондоне взломали

"Посольство РФ в Лондоне приносит извинения многочисленным пользователям своего сайта, который был жестко взломан 17 декабря во второй половине дня в 14.48 местного времени (17.48 мск) после публикаций о вовлеченности Великобритании в украинские дела, а также критического комментария относительно задания редакции Би-би-си своему корреспонденту найти российский след в протестных выступлениях во Франции", — сообщили в посольстве.

Сейчас технические специалисты оценивают возможность всего массива архивных материалов, которые содержат оценки британской внешней политики.