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Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: AlexandriaPesic/Twitter
Буксировочные суда не могут снять с мели российский сухогруз «Кузьма Минин» в связи с неблагоприятными погодными условиями.
По данным международных служб мониторинга движения судов, в район инцидента прибыли три буксира, катер спасателей и два лоцманских судна.
В свою очередь агентство по морской и береговой охране Великобритании предупредило о шторме, который сопровождается ветром со скоростью 100 км/ч, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что береговая охрана Великобритании готовится снять с мели российский сухогруз, который находится в западной части входа в порт между пляжами Суонпул и Гиллингвэйз. «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западного побережья Великобритании. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами Российской Федерации.
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