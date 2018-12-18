Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма

Буксировочные суда не могут снять с мели российский сухогруз «Кузьма Минин» в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По данным международных служб мониторинга движения судов, в район инцидента прибыли три буксира, катер спасателей и два лоцманских судна.

В свою очередь агентство по морской и береговой охране Великобритании предупредило о шторме, который сопровождается ветром со скоростью 100 км/ч, передаёт «Интерфакс»

Ранее News.ru писал, что береговая охрана Великобритании готовится снять с мели российский сухогруз, который находится в западной части входа в порт между пляжами Суонпул и Гиллингвэйз. «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западного побережья Великобритании. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами Российской Федерации.