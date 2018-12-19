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Мэр объяснился за покрашенный белой краской грязный снег 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов объявил выговор начальнику коммунальной службы, работники которой покрасили белой краской горки из снега. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — сказал Иванов.
В администрации города рассказали, что обычно снежные горки и городки красят в разные цвета, однако не смогли объяснить, зачем использовали белую краску.
Ранее 18 декабря сообщалось, что одна из местных жительниц опубликовала видео, в котором рассказала о покрашенных горках. По мнению женщины, такое решение было принято, чтобы скрыть черный снег.
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