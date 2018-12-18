«На весь город две скорых»: мать двоих детей скончалась на Урале

Минздрав Пермского края проводит проверку по факту смерти 32-летней женщины. Мать двоих детей скончалась на глазах у своего супруга. Чтобы вызвать скорую помощь семье пришлось потратить два с половиной часа.

Жительнице поселка Южный-Коспашский города Кизела стало плохо накануне, когда она планировала выйти на прогулку с сыновьями.

«Прибежал домой, а она лежала на диване и не реагировала ни на что. Мы звонили, кричали в трубку, что человек умирает, а нам ответили, что нет свободных машин. Мы звонков 20 сделали», — вспоминает муж Владимир.

Диспетчер скорой пояснила, что машина скорой находится на выезде в соседнем поселке. На просьбу прислать за молодой умирающей женщиной вертолет, ответили, что «его вызывать можно только с разрешения главврача».

В итоге спустя 2,5 часа приехала машина скорой и Екатерину повезли в больницу в Березники (второй по величине город в Пермском крае). Но по дороге мать двоих детей двух и четырех лет скончалась от инсульта.

Муж умершей считает, что его жену можно было бы спасти, если бы не отсутствие скорой.

«Меня возмутило, что на весь город всего две машины скорой помощи. Когда не было свободных машин, пришлось ждать, пока больных отвезут в Губаху, а потом автомобиль приедет из Губахи обратно», — говорит Владимир.

Как сообщает местное издание «Вкурсе», в Кизеле уже год как нет ни операционного отделения, ни реанимации.