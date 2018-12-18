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Полицейский смотрел порно на работе и попался 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Russell Cheyne / Reuters
Британский полицейский-кинолог Филлип Кокелл (Phillip Cokell) в течение двух месяцев смотрел порноролики во время служебных дежурств. О нарушениях правоохранителя сообщил таблоид The Sun.
38-летний женатый мужчина признался, что посещал сайты «для взрослых» во время восьми смен. Из них три дежурства он провел на матчах футбольного клуба Carlisle United, где следил за порядком.
Позднее Кокелл сообщил, что в то же время посылал фотографии своих гениталий малознакомой женщине, работнице станции технического обслуживания.
Расследование дисциплинарной комиссии показало, что Кокелл и его собеседница встречались несколько раз в перерывах между его сменами, — она подавала ему кофе. Тогда они обменялись телефонными номерами. Однако женщина не была готова к подобному общению, и рассказала о присылаемых снимках коллеге Кокела.
Полицейское управление графства Камбрия планировало уволить нарушителя в качестве показательного примера для всех остальных офицеров, но позднее ограничилось письменным выговором.
Сам Кокелл считает себя высоким профессионалом, способным отлично работать в любых обстоятельствах. «Я горжусь тем, что называю себя кинологом. Это никак не коснулось моей должности», — заявил он. Его адвокат, напротив, уверен, что инцидент повредит карьере и близким полицейского.
Ранее австралийский госслужащий был уволен за просмотр порнографических картинок на рабочем месте. Его многочисленные проступки обнаружились в ходе специального расследования.
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