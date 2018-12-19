Коммунальщиков осудят за смерть пенсионерки от кипятка

Следственный комитет завёл уголовное дело против коммунальных служб, по вине которых умерла пенсионерка в Екатеринбурге . 72-летнюю женщину в ноябре ошпарило кипятком из лопнувшей трубы на ул. Ломоносова, вместе с ней ожоги получила и 13-летняя девочка.

Причиной происшествия стала авария на трубопроводе, обстоятельства случившегося не уточняются. Следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает региональное СУ СКР. Виновные могут получить до трёх лет тюрьмы.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, точную причину смерти пенсионерки укажет судебно-медицинская экспертиза.

Ранее News.ru сообщал, что в Башкирии в феврале СК завёл дело о халатном отношении коммунальщиков к своим обязанностям, что повлекло гибель девяти человек в ДТП. Сотрудники служб не обработали реагентами трассу, из-за чего грузовик MAN занесло в сторону пассажирского автобуса. Занос произошёл из-за «ненадлежащего выполнения услуг по очистке скользкости автомобильных дорог, отсутствия противогололедной обработки наледи».