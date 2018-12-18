В Калуге в мусорном баке нашли младенца

Прохожий в 13-градусный мороз нашел в мусорном баке в Калуге сверток с новорожденной девочкой, сообщает во вторник управление МВД по региону.

"Семнадцатого декабря, примерно в 20.00 на улице Дарвина Калуги, в месте расположения отсеков для стройматериалов мусорных баков, жителем деревни Жилетово Дзержинского района обнаружен младенец, лежащий на земле в завернутой материи", — говорится в сообщении.

Как пояснил молодой человек полиции, он шел по двору и обратил внимание на сверток, "внутри которого происходило шевеление".

"Отодвинув кусок ткани, очевидец увидел новорожденного, который подавал признаки жизни, поднял его с земли и спрятал под верхнюю одежду, чтобы согреть. Затем он осуществил звонки в полицию и экстренную медицинскую службу. На улице в этот момент было минус 13 градусов", — сообщает УМВД.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, а также ряд вещественных доказательств, которые направлены на исследование.

Найденная девочка сейчас находится в больнице. По данным полиции, ее вес 2900 граммов, рост 50 сантиметров, а с момента рождения "прошло не более 3 часов". При первичном осмотре у новорожденной видимых телесных повреждений и следов обморожения не обнаружено.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.